Caso camici: Comazzi (Fi), 'correttezza operato Fontana non è in discussione'

02 dicembre 2021

Milano, 2 dic. (Adnkronos) - “A nome di tutto il gruppo regionale di Forza Italia voglio esprimere solidarietà al governatore Fontana: la sua onestà, così come la correttezza di cui ha sempre dato prova nella sua lunga attività amministrativa, non sono minimamente in discussione. Siamo certi che sulla vicenda sarà presto fatta chiarezza, rendendo giustizia all'operato del presidente Fontana”. Lo afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Lombardia, commentando la richiesta da parte della Procura di Milano di rinvio a giudizio per il presidente della Lombardia Attilio Fontana per il caso camici.