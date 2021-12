Quirinale: Marcucci (Pd), 'Draghi resti dov'è, Berlusconi non sopra parti ma legittimato'

03 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 3 dic (Adnkronos) - "Il Paese cresce e reagisce con slancio alla crisi pandemica. C'è un merito indubbio di Draghi e dell'esecutivo in carica. Ed un interesse indubbio del Paese ad avere Draghi a lungo a Palazzo Chigi". Lo dice il senatore del Pd Andrea Marcucci al 'Giornale'.

"Le elezioni anticipate, quando siamo ancora alle prese con il Covid, mi sembrerebbero una sciagura da sventare in ogni modo. In più, prima di arrivare al 2023, il Parlamento ha ancora un sacco di cose da fare, tra le quali, come ho detto prima, una nuova legge elettorale", dice tra l'altro Marcucci.

Su un'eventuale candidatura di Berlusconi al Colle? "Faccio fatica ad immaginare Berlusconi candidato sopra le parti. Lo dico con il dovuto rispetto che si deve ad un ex presidente del Consiglio. Tutti i candidati naturalmente sono legittimati", risponde l'esponente Pd.