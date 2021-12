Mediterraneo: Draghi, 'è crocevia del mondo'

03 dicembre 2021 a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - La Conferenza 'Rome Med-Mediterranean Dialogues' "è l'occasione per rafforzare la cooperazione regionale in un'area da sempre fondamentale per il nostro Paese. Il Mediterraneo non è soltanto un mare o, come si diceva un tempo, un'espressione geografica. Oggi, come in passato, è un insieme di legami, sociali, economici, culturali. Grazie a mercanti e marinai, artisti e viaggiatori che, soprattutto nelle città portuali, hanno portato nuove conoscenze e preservato antiche usanze. Idee e identità sopravvissute anche alle guerre e alle divisioni politiche. Il Mediterraneo è un crocevia del mondo". Così il premier Mario Draghi, intervenendo con un videomessaggio al 'Rome Med - Dialogues 2021'.

"Pensate a quanto accaduto lo scorso marzo, quando la nave portacontainer Ever Given ha ostruito il Canale di Suez - ricorda il presidente del Consiglio - In sei giorni, il blocco ha fatto quasi raddoppiare le tariffe globali di spedizione per i prodotti petroliferi. La chiusura di un accesso da e per il Mediterraneo ha avuto conseguenze ovunque".