Covid: Faraone (Iv), 'avanti con super green pass ma non escludo obbligo vaccini'

Roma, 3 dic (Adnkronos) - "Dal 24 novembre e cioè da quando il governo ha annunciato il super green pass sono aumentate le prime e le terze dosi: tutte le volte che sono state prese misure di rafforzamento del green pass sono cresciuti i vaccinati". Lo ha detto il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone ad Agorà.

"Dobbiamo continuare su questa strada ma se dovessero esserci dei peggioramenti nei dati non escludo l'obbligo: quello che può far saltare tutto è la mancata strategia comunitaria e le misure che non sono state messe in campo in altri paesi, occorre uniformità in Europa perché è sull'uniformità che si fonda l'efficacia del contrasto al virus -ha aggiunto-. Se avessi un figlio tra i 5 e gli 11 anni lo vaccinerei senza dubbio per la sua sicurezza in primis ed anche per quella dei nonni: lavorerei su una campagna di sensibilizzazione".

"I vaccini sono da sempre a disposizione dei bambini e questo vaccino ha avuto tutte le rassicurazioni di Ema ed Aifa e dunque non capisco le perplessità su questo e non su altri vaccini. Il vaccino è fatto per salvaguardare la salute dei bambini e delle famiglie", ha concluso.