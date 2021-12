Al via il 3 dicembre Mr. Day Cup, torneo live su Twitch di Mr. Day presso i Mates Studios

03 dicembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Verona, 3 dicembre 2021. È Mr. Day Cup l'ultima iniziativa lanciata da Mr. Day , brand specializzato nella produzione di Muffin e Ciambelle, rivolta ai giovani della Gen Z. Il torneo, alla sua prima edizione, avrà per cornice i Mates Studios, realtà a cui fanno riferimento popolari gamer e streamer, quali St3pNy, Surry, Anima e Vegas. L'evento sarà trasmesso live su Twitch.

Saranno tre i contesti videoludici in cui verrà articolata la sfida, tre titoli molto amati dalla comunità dei player di tutto il mondo: Minecraft, Fortnite e Fifa. In ognuno di questi appuntamenti parteciperanno i top gamer del momento. Si parte venerdì 3 dicembre con Minecraft e ad aprire le danze saranno Erenblaze ed Hemerald.

A distinguere l'evento sarà la possibilità, per i fan, di sfidare i Top Gamer di ogni titolo. Vi sarà quindi l'opportunità per tutti i ragazzi che lo vorranno di disputare un match contro i propri idoli: in palio una PS5.

I Mates accompagneranno gli spettatori per tutto il torneo, raccontando le sfide e intervistando vincitori e vinti. Un'esperienza impreziosita dalle deliziose merende Mr. Day.

Conclusa la live Twitch del 3 dicembre, sarà la volta, venerdì 13, dell'appuntamento dedicato a Fortnite, mentre venerdì 17 termineranno le fasi preliminari con Fifa. La finalissima è in programma a gennaio, quando saranno decretati i vincitori del torneo.

Mr. Day Cup è parte integrante della comunicazione digitale di Mr. Day, una merenda che corrisponde alla combo perfetta tra energia e gusto. Il vero Level Up di ogni Break: #lapausachenonlagga.

Ufficio Stampa Vicenzi Group

https://www.massimofattoretto.com/