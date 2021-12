Rai: presidente Corecom Lombardia, 'tg regionali strumento prezioso per pluralismo'

03 dicembre 2021 a

a

a

Milano, 3 dic. (Adnkronos) - "La decisione di chiudere l'edizione di mezzanotte dei tg regionali della Rai suscita forte perplessità". Lo dichiara la presidente del Corecom Lombardia, Marianna Sala. "L'emergenza pandemica ha evidenziato come l'informazione territoriale del servizio pubblico sia uno strumento essenziale e irrinunciabile per tutti i cittadini", aggiunge.

"In molte realtà, e per diverse fasce demografiche, i tg regionali sono spesso l'unica fonte di notizie locali in un'informazione sempre più globalizzata e la loro chiusura sarebbe un colpo al pluralismo informativo. L'auspicio - conclude - è che la Rai mantenga il ruolo di garante di un'informazione di prossimità sul territorio, ampliando e potenziando l'offerta informativa"”.