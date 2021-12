Bergamo: coltiva marijuana in un box, arrestato

03 dicembre 2021 a





Milano, 3 dic. (Adnkronos) - I carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno arrestato un uomo di 48 anni, originario di Milano, per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio di controllo, i militari hanno perquisito una abitazione a Torre Boldone, dove un uomo aveva messo in piedi una serra per la coltivazione di cannabis, con tanto di strumentazione per la coltivazione. All'interno del box adibito a serra, i carabinieri hanno trovato 22 piante di marijuana, 100 grammi di sostanza già essiccata e materiale per il confezionamento. Per il 48enne il gip, al termine dell'udienza di convalida, ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.