Mediterraneo: Draghi, 'affrontare insieme sfide, sì a politica energetica comune' (2)

03 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Un esempio - va avanti Draghi - sono gli scali portuali. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo nella logistica, per rendere i nostri porti più sostenibili dal punto di vista ambientale e ridurre i consumi energetici. Miglioriamo i servizi digitali degli scali per renderli più efficienti e meglio integrati nel sistema infrastrutturale. Vogliamo aumentare i collegamenti inter-mediterranei, oltre che oceanici. Per ridurre i colli di bottiglia e favorire gli scambi economici. E per aumentare l'occupazione, una sfida comune all'intera area mediterranea, soprattutto per i più giovani".