Un educational tour promosso dal Comune di Lecce per valorizzare le bellezze della città e le tradizioni dell'Immacolata

Lecce, 3 dicembre 2021. Dal 4 al 9 dicembre si svolgerà a Lecce l'educational tour ‘Il culto dell'Immacolata a Lecce: un itinerario turistico-religioso tra arte, devozione e prodotti tipici', promosso dal Comune di Lecce con il sostegno della Regione Puglia.

Il tour, gestito dalla società Losurdo Viaggi, si propone di promuovere e valorizzare in primo luogo lo straordinario patrimonio artistico collegato al culto dell'Immacolata presente nelle città di Lecce e Gallipoli, le cui tracce sono ben visibili soprattutto nelle chiese e nelle edicole sacre ubicate nei rispettivi centri storici. Accanto e oltre alla dimensione squisitamente artistica, l'educational intende inoltre riscoprire le tradizioni religiose e popolari, in termini di riti e di consuetudini consolidate, che caratterizzano l'approccio salentino alla preparazione e alla celebrazione della Festa dell'Immacolata, esaltando tanto gli aspetti legati alla fede e alla devozione, quanto quelli “alimentari”, con particolare riferimento al tradizionale digiuno e ai cibi “poveri” e “magri” preparati specialmente durante la Vigilia. Il tour si propone, infine, di promuovere e valorizzare una serie di prodotti locali tipici salentini, come la pasta di mandorla, la cartapesta, il “caffè salentino”, le luminarie artigianali della storica ditta Parisi 1876 di Taurisano, attraverso la realizzazione di laboratori didattici e pratici con esperti e artigiani.

All'educational parteciperanno il Vicedirettore del Corriere della Sera Venanzio Postiglione, la scrittrice e influencer Marina Di Guardo, la comunicatrice scientifica Eliana Liotta (Corriere della Sera), la produttrice televisiva Gabriella Buontempo, il filosofo Giuseppe Girgenti (Università Vita-Salute San Raffaele di Milano) e i giornalisti Miska Ruggeri (Tg2), Andrea Camprincoli (Libero) e Michele Silenzi (il Foglio).

Nell'ambito del tour, sabato 4 e domenica 5 dicembre Marina Di Guardo ed Eliana Liotta presenteranno i loro ultimi libri. Entrambe le presentazioni si svolgeranno al MUST (Museo Storico di Lecce), a partire dalle ore 18.

Sabato 4 dicembre sarà la volta della scrittrice e influencer Marina Di Guardo, che presenterà per la prima volta in Puglia il suo nuovo romanzo “Dress Code Rosso Sangue”, uscito a ottobre per Mondadori: un thriller adrenalinico che porta il lettore tra le mille luci e ombre del jet set milanese, dentro ai locali più esclusivi e ambigui della città della moda e giù in fondo al cuore, a volte nerissimo, dei suoi protagonisti.

Domenica 5 dicembre sarà invece la comunicatrice scientifica e giornalista del Corriere della Sera Eliana Liotta a presentare il suo ultimo saggio “Il cibo che ci salverà” (La nave di Teseo), nel quale, partendo dalla constatazione che il sistema alimentare produce un terzo delle emissioni di gas serra responsabili del riscaldamento globale, con un approccio scientifico duplice, ecologico e nutrizionale, vengono proposte cinque diete, sia ecocarnivore sia vegetali, capaci non solo di migliorare la nostra linea e la nostra salute, ma anche di frenare l'inquinamento e il clima impazzito.

Le autrici dialogheranno con il filosofo Mario Carparelli, dopo i saluti istituzionali dell'Assessora alla Cultura del Comune di Lecce Fabiana Cicirillo.

