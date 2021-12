Uno speciale dicembre per GRAVINA SI RACCONTA

03 dicembre 2021 a

Gravina in Puglia 3 dicembre 2021. Il progetto “GRAVINA SI RACCONTA” vivrà a dicembre il suo epilogo e lo farà tra le cornici luccicanti delle festività natalizie. Una città, Gravina, addobbata a festa con tantissime iniziative, ruota panoramica, mercatini di Natale, animazioni di luci, per rendere speciale la vostra presenza. La mattina del 6 e 7 dicembre ritorna “IO, HABITAT RUPESTRE_ SOSPESO SUL PONTE”, visita guidata mozzafiato dell'habitat rupestre con attraversamento del meraviglioso Ponte viadotto acquedotto Madonna della Stella con visita alla zona archeologica e alle vie panoramiche. Mercoledì 8 “Special Event: APERTURA STRAORDINARIA DEL CASTELLO SVEVO A GRAVINA IN PUGLIA”. Dalle ore 10.00 fino alle ore 12.30, con ingresso gratuito, si potrà ammirare e visitare il Castello Svevo ( https://goo.gl/maps/JYWywX4DeSebNLye8). Dotato di ampio parcheggio e facilmente raggiungibile, grazie alla presenza di una guida in abiti medievali scoprire che “…nelle sue visite nelle province del regno Federico raggiunse Gravina per la prima volta nel 1223 e fu profondamente colpito dalla bellezza del luogo, che definì giardino di delizie…”. Una piacevole scoperta da abbinare, poi, alla visita della città di Gravina per una giornata all'insegna dell'arte, della storia e della nobile gastronomia. Si ricomincia sabato 11 per terminare domenica 19 con l'ultimo appuntamento in calendario. “GRAVINA SI RACCONTA” è la proposta progettuale relativa all'Avviso anno 2021 per l'erogazione di contributi alle Associazioni Turistiche Pro Loco, approvata e ammessa a finanziamento dalla Regione Puglia. La partecipazione è gratuita. Obbligatoria la prenotazione: cel: 366.4694899; e-mail: [email protected] Nel Calendario Eventi pubblicato sul sito https://www.prolocogravina.it/ troverete tutte le informazioni circa la modalità di partecipazione.

