Con vtenext è più facile definire una strategia customer centric

(Milano 3 dicembre 2021) - Milano, 3 dicembre 2021. Oltre 2.000 clienti business, 66.000 utenti community e 92 partner e reseller. Sono i numeri di vtenext, software house italiana con sedi a Verona, Milano e Londra. Nata nel 2008, si avvale di una squadra composta da consulenti, sviluppatori e formatori con un'esperienza decennale nel settore.

È adottata una filosofia “Open”, basata cioè su processi aziendali chiari e trasparenti. Fra i tratti distintivi di vtenext c'è inoltre la possibilità di partecipare direttamente al processo decisionale, nonché il confronto aperto con colleghi e collaboratori, per trovare la soluzione migliore per il cliente.

Viene presentata così sul mercato la prima soluzione CRM + BPM Open Source al mondo, in grado di integrare la flessibilità di un software CRM Open Source e la potenza di un motore di gestione processi aziendali (BPM).

Il software CRM è una risorsa che permette di sfruttare un'unica piattaforma per assicurare al cliente un'esperienza orientata alla qualità, gestendo le campagne marketing e la pipeline di vendita, così come tante altre attività come gli interventi post vendita e le richieste di assistenza. Al contempo semplifica la comunicazione interna e l'organizzazione del personale.

A indurre le aziende all'utilizzo di questa risorsa non è solo la capacità di acquisire nuovi clienti, ma anche di fidelizzare quelli già esistenti. Senza l'aiuto di un software CRM tutte le informazioni relative ai customer si potrebbero perdere con facilità. Ne traggono inoltre vantaggio tutti i reparti, che potranno ricevere comodamente i dati completi, aggiornati in tempo reale.

Con la digitalizzazione del resto si creano automatismi che consentono di risparmiare tempo e un monitoraggio puntuale delle performance. All'interno di un unico database sicuro vengono raccolti tutti i dati dei clienti, permettendo un semplice scambio di informazioni interno, ma anche la creazione di una customer experience uniforme.

Come scoprire tutti i vantaggi assicurati da vtenext alla propria azienda? Digita ora www.vtenext.com.

