Disabili: Castello Sforzesco diventa 'museo per tutti' con guida accessibile

03 dicembre 2021 a

a

a

Milano, 3 dic. (Adnkronos) - Diffondere una cultura inclusiva e favorire l'accessibilità ai musei del Castello Sforzesco. È l'obiettivo della guida 'Museo per tutti', realizzata dall'associazione L'abilità onlus in collaborazione con il Comune di Milano e presentata oggi, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. L'elaborazione di una guida è uno strumento che permette al visitatore con disabilità intellettiva di fruire della visita all'interno del museo in autonomia o con il suo accompagnatore, con schede descrittive e box di approfondimento. La guida accessibile è adatta sia ai bambini sia agli adulti con disabilità intellettiva ed è redatta in due versioni che utilizzano linguaggi diversi, allo scopo di supportare i visitatori con diverse difficoltà di fruizione. Sarà disponibile sui siti del Castello Sforzesco, del progetto 'Museo per tutti' come pdf scaricabile. Lo rende noto Palazzo Marino.

"Una città che rende l'arte accessibile a tutti è una città più civile, nella quale la cultura è considerata una parte essenziale della vita dei cittadini e motore di crescita dell'intera comunità. La nuova guida 'Museo per tutti' e l'obiettivo che si propone rappresentano per noi un importante contributo verso la Milano che abbiamo in mente: aperta, inclusiva e solidale. Tanto è il lavoro da fare, ma vogliamo essere in prima fila sul tema delle pari opportunità e siamo pronti a impegnarci e a fare di più per una Milano sempre più accessibile", dichiarano gli assessori Tommaso Sacchi (Cultura) e Lamberto Bertolé (Welfare e Salute).

"Siamo molto contenti che il progetto 'Museo per tutti' sia arrivato al Castello Sforzesco, uno dei simboli più famosi di Milano e della sua storia - afferma Carlo Riva, direttore di L'abilità onlus e responsabile di Museo per tutti -. La varietà del percorso e la possibilità di svolgere la visita in autonomia consentono al visitatore di esplorare più luoghi, scoprire la storia della città e conoscere diverse tipologie di opere d'arte arricchendo così la sua esperienza di vita sociale". 'Museo per tutti. Accessibilità museale per persone con disabilità intellettiva' è un progetto ideato nel 2015 dall'associazione L'abilità, in collaborazione e con il sostegno di Fondazione De Agostini. "Siamo felici e orgogliosi che il progetto sia approdato anche al Castello Sforzesco e ai suoi Musei - dichiara Chiara Boroli, presidente della Fondazione De Agostini - importante sito di riferimento per la vita culturale della città metropolitana di Milano".