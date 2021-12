Centrodestra: Berlusconi, 'serve sistema bipolare con centro forte'

03 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 3 dic.(Adnkronos) - "Il centro, come lo intendete voi e come lo intendiamo noi, è alternativo alla sinistra e ben distinto dalla destra, anche dalla destra democratica, secondo il modello del Partito popolare europeo". Lo scrive Silvio Berlusconi in un messaggio di saluto inviato all'Assemblea nazionale del'Udc. "Un sistema politico bipolare -avverte il Cav- ha bisogno di una forte area di centro, che non è ambigua nella collocazione politica, ma che è un elemento di equilibrio, di moderazione, di concretezza, di stabilità. Quello che noi vogliamo è un sistema politico nel quale il confronto sulle idee deve essere alto e chiaro, ma nel quale non vi deve più essere più spazio per la demonizzazione dell'avversario".

Secondo il leader azzurro ''l'esperienza del governo Draghi deve servire anche a questo: a delineare un futuro nel quale tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, si rispettino ed abbiano in comune un forte senso di appartenenza alla nazione e alla sue istituzioni". "Del resto", fa notare l'ex premier, "già oggi non solo le forze di maggioranza, ma anche quelle che hanno scelto di stare all'opposizione, contribuiscono in modo responsabile al difficile compito di far uscire il Paese dall'emergenza in cui era sprofondato. Questo -assicura- non significa consociativismo".

"Per il futuro-rimarca Berlusconi- mi auguro che si possa giungere, anche con il vostro contributo, al un bipolarismo di tipo europeo, che non è una guerra civile strisciante, orientata alla distruzione dell'avversario, ma è una sana e rispettosa concorrenza a produrre le idee migliori per governare il paese".