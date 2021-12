Meteo: Lombardia, da domani piogge deboli, mercoledì forse neve in pianura

03 dicembre 2021 a

Milano, 3 dic. (Adnkronos) - Domani l'arrivo di aria più fredda sulla Lombardia favorirà deboli precipitazioni sui rilievi tra il tardo pomeriggio e la sera di sabato fino alla notte di domenica. Per inizio della prossima settimana condizioni stabili fino a martedì, quindi una nuova area depressionaria in discesa sull'Europa occidentale aumenterà la probabilità di pioggia. Mercoledì "non escluse a carattere nevoso anche a quote collinari". Lo rende noto l'Arpa Lombardia nel suo bollettino regionale.

Domani cielo fino al mattino coperto, quindi aumento della nuvolosità. Precipitazioni molto deboli nel corso della giornata sui rilievi di confine, in possibile sconfinamento anche ai settori prealpini, pedemontani e a parte della pianura orientale in serata. Quota neve oltre 700-800 metri, in possibile calo in serata sulla parte orientale. Temperature minime e massime in calo. In pianura minime tra -3 e -1 gradi, massime tra 5 e 7 gradi. Possibili foschie o locali banchi di nebbia nelle ore notturne sulla Bassa Pianura.

Domenica ovunque nuvoloso tra notte e primo mattino, precipitazioni deboli nella notte sui settori più orientali della regione, in esaurimento al mattino. Neve oltre 800 metri. Temperature minime e massime in leggero aumento. In pianura minime attorno a -2 gradi, massime a circa 6 gradi.