Manovra: lunedì monito Eurogruppo su spesa corrente

Bruxelles, 3 dic. (AdnKronos) - Lunedì prossimo l'Eurogruppo esaminerà i documenti programmatici di bilancio dei Paesi membri per il 2022, incluso quello dell'Italia, e farà proprio, con ogni probabilità, il monito già rivolto al governo Draghi dalla Commissione Europea a tenere sotto controllo la spesa corrente. "Mi aspetto - prevede un alto funzionario Ue - che tra i ministri ci sia una discussione tra i ministri sugli sviluppi della spesa corrente in alcuni Paesi, tra cui l'Italia".

C'è una "discussione" sul fatto se la posizione di bilancio è appropriata, discussione che sta "appena iniziando". Si discute della "natura di questa spesa corrente" e "non credo" che abbiamo ancora "il quadro completo". Ci sono spese come "la formazione, che sono in linea con le raccomandazioni specifiche per Paese". Altre spese sono meno in linea, quindi potrebbe esserci bisogno di una qualche "riallocazione". La discussione tra i ministri "verterà sulla natura di questa spesa", su quale sia favorevole alla crescita e quale invece no. Si tratta, ovviamente, di una discussione che avviene "in una situazione di pandemia", quindi non è semplicissimo stabilire quale tipo di spesa sia utile e quale invece no.

Tuttavia "penso - sottolinea la fonte - che il modo in cui la Commissione sta sollevando la questione sia altamente costruttivo e, speriamo, utile a generare discussioni più approfondite su questo argomento in Italia e ad aiutare il Paese a migliorare la sua politica di bilancio, se riconosce che ce n'è effettivamente bisogno". Non è escluso, quindi, che il richiamo sulla spesa corrente, già arrivato dalla Commissione, lungi dal costituire un attacco al governo Draghi, possa in realtà essere una mano tesa all'esecutivo stesso, in particolare al ministro Daniele Franco, già ragioniere generale dello Stato, per aiutarlo tenere 'a bada' le richieste dei partiti della maggioranza in materia di spesa pubblica (sulla manovra "sembrate tutti all'opposizione", ha detto di recente in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato).