Scuola: sottosegretaria Floridia, 'voglio ascoltare diretta voce studenti e spiegare impegno Mi'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Voglio ascoltare in maniera diretta e dalla loro viva voce quelle che sono le loro rivendicazioni principali. Ma anche metterli a conoscenza, ove non lo fossero, del grande impegno che il ministero dell'Istruzione sta mettendo a loro disposizione, per esempio sul fronte della sostenibilità ambientale con il piano "RiGenerazione Scuola"". Così la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia all'Adnkronos sulle intenzioni dell'incontro con gli studenti a Villa Borghese.