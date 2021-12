Omaggi aziendali: i servizi di Sprint24 per creare regali di Natale unici per i propri clienti

03 dicembre 2021 a

(Milano, 3 dicembre 2021) - Milano, 3 dicembre 2021 - Se c'è una tradizione che ogni anno, con l'arrivo delle festività, sembra coinvolgere tutto il settore corporate, è quella della distribuzione dei regali di Natale.

Gli omaggi aziendali rappresentano infatti un rituale molto importante per dire grazie ai tanti consumatori e per sottolineare, con un gesto tangibile, l'attenzione del brand nei loro confronti. E non si tratta soltanto di una semplice distribuzione di omaggi promozionali: un regalo aziendale di Natale è un modo estremamente efficace per far sentire il cliente come parte integrante del brand.

Tuttavia, affinché la tradizionale distribuzione di omaggi del periodo festivo possa trasmettere un'emozione duratura, è importante fare in modo che ogni oggetto riesca a connettersi con il lato emotivo del destinatario.

Fondamentale, in questo caso, l'esperienza di Sprint24, la tipografia online che dà vita a oggetti promozionali esclusivi, in linea con una mission che punti alla crescita, alla distinzione e alla valorizzazione del brand.

I regali di Natale aziendali giusti con Sprint24

I regali aziendali di Natale proposti da Sprint24 hanno il vantaggio di potersi avvalere di un elevato numero di personalizzazioni.

Ogni articolo è infatti realizzato su misura adoperando colori, immagini e rifiniture uniche, con l'obiettivo di creare una testimonianza concreta del valore dell'azienda stessa.

A fare il resto, la presenza di gadget di Natale di tutte le tipologie, così che ogni brand possa sempre scegliere il regalo più adeguato, al variare del budget, del target e della specifica campagna promozionale.

Agende e calendari Sprint24: i dettagli che rendono gli omaggi aziendali unici

L'esperienza di Sprint24 fa sì che ogni regalo di Natale, anche quello più tradizionale, possa arricchirsi di un fascino speciale.

Il merito va all'elevata attenzione ai dettagli, che permette di trasformare anche il dono più classico in un regalo aziendale di pregio. Spazio quindi alle agende pocket dai dettagli nobilitanti, agli originali modelli cartonati o a spirale e alle eleganti agende in filo refe, tutti creati con assetti esclusivi e assolutamente adatti anche a una clientela premium.

A valorizzare ogni articolo ci sono infatti ben quattro diverse tipologie di rilegatura, oltre alla possibilità di selezionare il layout grafico e il supporto cartaceo per pagine e copertina.

Ma tra i must have dei regali di natale c'è anche il calendario, un dono che, oltre a dire grazie alla clientela per l'anno appena trascorso, offre al brand ben 365 giorni di visibilità. Sprint24 ne fa un ottimo strumento di marketing grazie ad assetti dall'elevato impatto estetico, che si avvalgono di diversi formati e rilegature, oppure di loghi, immagini e grafiche personalizzate. Questo permette di creare calendari con foto da parete o da tavolo estremamente esclusivi, capaci di esaltare, mese per mese, tutte le peculiarità di ogni singolo marchio.

Dalla confezione alla spedizione: tutto ciò che serve per sorprendere i clienti

Un ottimo packaging a tema festivo è ciò che distingue un classico gadget promozionale da un vero e proprio dono di fine anno, poiché un regalo di Natale non è tale se non è accompagnato da una confezione che ne esalti il contenuto.

Per supportare questo aspetto, Sprint24 dà la possibilità di creare carta regalo personalizzata anche a tema Natale: l'elevata gamma di customizzazioni permette di realizzare incarti con il logo, con i colori dell'azienda o con decorazioni esclusive, così da dare al marchio una allure speciale, più in linea con il tema delle feste.

Ma il regalo perfetto per la clientela non può prescindere dall'inserimento di un messaggio di ringraziamento personalizzato, per questo Sprint24 offre alle aziende una vasta gamma di eleganti biglietti di auguri natalizi, disponibili con plastificazione lucida, opaca o con l'esclusiva finitura soft touch.

Quella della nota tipografia online, dunque, è un'offerta festiva a tutto tondo, da cogliere al volo anche per i regali aziendali dell'ultimo minuto, grazie a un servizio business, con spedizione espressa e assicurata, e un'esperienza digitale che permette di risparmiare fino al 90% del tempo.

