Tumori: de Cicco (Roche), '#afiancodelcoraggio dà valore a caregiver maschili'

Roma, 3 dic. (Adnkronos Salute) - “Siamo arrivati oramai alla quinta edizione di #afiancodelcoraggio, il nostro obiettivo era cambiare un paradigma e far parlare gli uomini che accompagnano in questo percorso, spesso fatto di sofferenza, la partner, la mamma, la figlia. Sono storie molto belle, che toccano profondamente”. Così Maurizio de Cicco, presidente e Amministratore delegato Roche Italia, a margine della presentazione della nuova edizione del premio letterario, ideato e promosso da Roche, con l'intento di dare sostegno e valore ai caregiver maschili che accompagnano una donna nel percorso di cura.

“Per noi che da 125 anni in Italia offriamo soluzioni - prosegue - è importante ascoltare la storia. La storia crea cultura e la cultura cambia il mondo. Noi vogliamo cambiare la cultura e far capire che l'uomo rimane al fianco della sua partner anche nei momenti di grande difficoltà. E pensiamo di esserci riusciti. E' un progetto dove noi aumentiamo la sensibilità del ruolo dei caregiver di fronte alla sofferenza. Ma al tempo stesso è importante rivalutare l'uomo che accompagna la donna. Spesso si pensa alla donna che si fa carico di tutto, in questo caso come le storie ci insegnano sono gli uomini che raccontano questi percorsi che poi approdano a serenità”, conclude de Cicco.