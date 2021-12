Manovra: Iv, 'bene Draghi, momento di dare soldi, non di prenderli'

03 dicembre 2021 a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Salutiamo con grande favore la decisione del presidente Draghi e del consiglio dei ministri di confermare in legge di bilancio l'impianto dell'intervento fiscale di riduzione delle tasse a cui Italia Viva ha dato un contributo determinante, anche grazie al contributo offerto dal parlamento con il lavoro delle commissioni Finanze di Camera e Senato in cui ci riconosciamo pienamente". Così una nota di Iv.

"Del resto qualsiasi ipotesi che preveda un prelievo aggiuntivo, non andrebbe nella direzione che lo stesso premier Draghi ha più volte ribadito e in cui ci riconosciamo pienamente: non è il momento di prendere i soldi ai cittadini, ma di darli".