Mercato azionario: consigli e strategie per fare soldi in borsa nel 2021

(Chiasso - Svizzera, 3 DICEMBRE 2021) - Chiasso - Svizzera, 3 DICEMBRE 2021. Sono sempre più numerosi gli investitori che guardano con interesse al mercato azionario, con l'obiettivo di generare dei profitti aprendo e chiudendo posizioni finanziarie con le azioni delle società quotate in borsa. Da recenti analisi di mercato è emerso che nell'ultimo anno gli investitori che hanno operato sul mercato azionario sono aumentati e secondo gli esperti nei prossimi mesi del 2021 si avrà un ulteriore incremento dei volumi scambiati.

L'aumento dell'interesse da parte dei traders si evince anche dall'analisi delle ricerche effettuate online. Sono infatti molti gli utenti che cercano consigli per fare soldi in borsa , che possano essere loro di aiuto per capire come muoversi in autonomia nel mondo degli investimenti finanziari.

Fare trading di azioni con i CFD

Coloro che si avvicinano al mercato azionario devono sapere che non è sempre semplice entrare in possesso delle azioni di una determinata società. Ogni azienda quotata in borsa ha infatti un preciso numero di azioni e se nessuno è disposto a venderle non sarà possibile diventare azionista, così come non sarà possibile generare alcun profitto se nessuno sarà disposto a comprare le azioni al prezzo proposto.

Per semplificare l'investimento in azioni e per garantire la possibilità di effettuare la compravendita in qualsiasi momento è stato ideato uno specifico strumento finanziario. Si tratta del cosiddetto Contract For Difference – conosciuto con l'acronimo CFD – un contratto che si lega ad una determinata azione e che consente così di investire in azioni senza doverle acquistare davvero.

Fare trading azionario con i CFD significa acquistare dei contratti virtuali dei titoli azionari di una determinata società al prezzo corrente del mercato. Il valore dei CFD seguirà in tempo reale quello delle azioni e nel momento in cui si deciderà di vendere i CFD si riceverà per ciascuno di essi la somma pari al costo della singola azione.

Studiare il mercato ed i trend del futuro

Investire in azioni è una scelta che comporta un rischio per il proprio capitale iniziale, per questo motivo non ci si dovrebbe mai fidare solo del proprio intuito. Tutti i migliori investitori dedicano molto tempo allo studio del mercato, indispensabile per capire su quali aziende potrebbe essere vantaggioso investire e da quali società stare invece alla larga.

Nel mercato azionario è utile in particolare provare ad individuare i trend del futuro, cercando di prevedere quali potrebbero essere i bisogni della popolazione negli anni a venire e quali potrebbero essere quindi le aziende in grado di soddisfare questi bisogni. Coloro che saranno in grado di investire nei settori che esploderanno in futuro riusciranno ad ottenere delle percentuali di rendimento elevate, tenendo sempre presente che posizionarsi in settori in forte crescita significa anche esporsi ad un rischio considerevole.

Seguire una strategia di investimento

Gli investitori alle prime armi commettono molti errori banali, che potrebbero essere facilmente evitati seguendo una strategia di investimento. Dedicando del tempo allo studio del materiale formativo per gli investitori ci si renderà conto che sono numerose le strategie tra cui poter scegliere. Non esiste una strategia perfetta, la scelta tra le varie opportunità deve essere fatta tenendo conto del proprio stile di investimento e degli obiettivi che si vogliono raggiungere.

Le azioni sono un asset versatile e consentono di operare sia nel breve termine che nel medio-lungo termine. Le strategie di investimento spaziano dunque dal trading intraday – utilizzato per sfruttare le oscillazioni di prezzo delle azioni nell'arco della giornata – all'acquisto di CFD (o di azioni) da detenere in portafoglio per anni. Gli investitori possono anche investire a lungo termine con una parte del capitale ed operare nel breve o brevissimo termine con una quota del denaro a disposizione.

