Pnrr: Finocchiaro, 'servirà concertazione tra poteri e tra pubblico e privato'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Con questo rapporto ‘Italiadecide' prosegue nella riflessione sulla necessità di una rinnovata relazione di fiducia tra istituzioni e tra pubblico e privato, per il miglioramento delle politiche pubbliche e per una loro soddisfacente attuazione. Lo fa sperimentandolo sul campo più arduo dell'oggi, quello della transizione ambientale in ambito territoriale". Così Anna Finocchiaro, presidente di Italiadecide, presentando alla Camera, alla presenza del Presidente della Repubblica, il rapporto 2021 "Una fiducia sostenibile. La collaborazione tra pubblico e privato per la transizione ecologica".

"La proiezione del tema sull'ambito territoriale mette in prima evidenza la necessità di cooperazione tra i diversi livelli di governo, statali e locali. Fuori da questo è impensabile progettare e attuare politiche efficaci. Conosciamo le criticità delle relazioni tra questi poteri: l'abbiamo sperimentata ampiamente anche durante la prima fase della pandemia. Oggi serve un nuovo modello di cultura istituzionale, che sperimenti fino in fondo, ogni volta, pazientemente, le possibilità della cooperazione e della collaborazione fiduciaria tra poteri in vista dell'interesse generale".