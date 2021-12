Natale: Coldiretti, al via shopping 3 mln alberi veri, 44 euro spesa (2)

04 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - "Gli abeti utilizzati come ornamento natalizio – rileva la Coldiretti – derivano per circa il 90% da coltivazioni vivaistiche mentre il restante 10% (cimali o punte di abete) dalla normale pratica forestale che prevede interventi colturali di 'sfolli', diradamenti o potature indispensabili per lo sviluppo e la sopravvivenza del bosco. In Italia la coltivazione dell'albero di Natale è concentrata prevalentemente in Toscana (province di Arezzo e Pistoia) ed in Veneto".

"Niente a vedere con le piante di plastica che - continua Coldiretti - arrivano molto spesso dalla Cina e non solo consumano petrolio e liberano gas ad effetto serra per la loro realizzazione e il trasporto, ma impiegano oltre 200 anni prima di degradarsi nell'ambiente, contribuendo alla diffusione delle microplastiche nel suolo, nelle acque e nella catena alimentare".

"Peraltro l'emergenza Covid che colpisce il Paese in una delle tradizioni più sentite - conclude Coldiretti - sottolinea ancora di più l'importanza di restare uniti anche nel sostenere il lavoro e l'economia dei territori con un settore florovivaistico che conta 27mila imprese, per circa 200mila posti di lavoro, compreso l'indotto, stanno uscendo dalle gravissime difficoltà generate dai lockdown".