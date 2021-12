Vigili Fuoco: Mattarella, 'punto di riferimento costante nelle situazioni di emergenza' (2)

04 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - "La memoria della lunga storia di questo Corpo si unisce alla constatazione del suo costante progresso tecnologico, che procede di pari passo con gli sviluppi di una cultura della prevenzione e della protezione dai rischi in continuo divenire", dice ancora Mattarella.

"L'impegno dei Vigili del Fuoco a tutela della vita umana e della pubblica incolumità, nonché dell'integrità dei beni pubblici e privati, si è rinnovato anche di recente in occasione di eventi alluvionali e incendi boschivi che hanno colpito diverse località del Paese e, per fronteggiare i quali, l'abnegazione e il coraggio dei Vigili del Fuoco permanenti e volontari, in concorso con le altre componenti di Protezione Civile, sono risultati essenziali", conclude.