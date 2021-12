Manovra: Tajani, 'non è esplosa la maggioranza, niente danni al ceto medio'

04 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 4 dic (Adnkronos) - "Non è esplosa la maggioranza di governo. Ieri c'è stata una proposta di Draghi e di altri per evitare il caro bollette eccessivo. Abbiamo detto che non è quella la strada da seguire e di trovare altri soldi ed è stato fatto. Niente patrimoniale, niente danni al ceto medio, così si è risolto il problema". Lo ha detto Antonio Tajani a Rainews24 a proposito della discussione sul taglio delle tasse in cabina di regia.