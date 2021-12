Manovra: Maraio (Psi), 'lotta alle disuguaglianze si fa partendo dalla solidarietà'

04 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 4 dic (Adnkronos) - "Il rincaro delle bollette rappresenta un carico difficile da sopportare per la stragrande maggioranza delle famiglie già in sofferenza. I socialisti si sono mobilitati da tempo in Parlamento, hanno avviato una campagna di sensibilizzazione con il coinvolgimento degli amministratori e una raccolta firme". Lo scrive in un post Enzo Maraio, segretario del Psi.

"Ieri in Consiglio dei Ministri Draghi ha proposto correttamente che le fasce più ricche facciano un piccolo sforzo per fronteggiare l'aumento delle bollette in favore delle famiglie più povere. Un contributo di solidarietà magari sospendendo, per loro e solo per il 2022, l'entrata a regime del taglio dell'IRPEF. Proposta ritirata per la contrarietà del centro destra e di Italia viva. Eppure la lotta alle disuguaglianze si fa partendo dalla coesione e dalla solidarietà. Trovare in tutti i modi le risorse per aiutare le famiglie resta un atto dovuto", aggiunge Maraio.