Centro: Rotondi, 'tanti lo cercano ma non si troveranno mai, non c'è cantiere aperto'**

Roma, 4 dic (Adnkronos) - "In politica quando nasce una voce le ipotesi sono due, o sono in corso delle manovre o c'è una esigenza. Io posso solo dire che non sono in corso manovre serie". Gianfranco Rotondi stoppa l'attivismo di tutti i protagonisti di quella eterna corsa al centro in politica che negli ultimi tempi si dimostrano particolarmente attivi.

"Un cantiere di centro non è aperto da nessuna parte. Ci sono tanti politici che cercano il centro, ma per loro il centro è un posto dove comandano loro, preferibilmente da soli, e quindi non si incontreranno mai", spiega il deputato democristiano all'Adnkronos.

Secondo Rotondi, "se non ci sono manovre serie vuol dire probabilmente che c'è una esigenza nella opinione pubblica, c'è nostalgia non tanto del centro quanto della politica mite e non urlata. Lo dimostra il successo delle presentazioni del mio libro 'La variante Dc', dove la gente viene perchè si parla di politica. Non c'è nostalgia della Dc ma di una stagione in cui la politica contava"