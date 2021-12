Covid: Mazzeo, 'Il vaccino ha ridotto di 10 volte il numero dei morti'

04 dicembre 2021 a

Firenze, 4 dic. - (Adnkronos) - "Un anno fa in questi giorni eravamo in zona rossa. Il coprifuoco, i reparti e le terapie intensive piene, 1.296 morti nel mese di novembre. Cos'è cambiato in un anno? L'arrivo del vaccino! Ha ridotto di 10 volte i morti, i ricoveri e ci ha permesso di eliminare molte restrizioni. Sono i numeri e la nostra vita di tutti i giorni che ci dimostrano quanto è importante proteggere col vaccino se stessi e tutti gli altri". Così su Facebook il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo.