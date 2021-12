Calcio: Serie A, Milan batte 2-0 la Salernitana e balza momentaneamente in vetta**

04 dicembre 2021 a

a

a

Milano, 4 dic. (Adnkronos) - Dopo il 3-0 di Marassi col Genoa il Milan batte 2-0 la Salernitana a San Siro prendendosi momentaneamente la vetta della classifica. Gara subito in discesa per i rossoneri che nell'anticipo della 16esima giornata passano in vantaggio al 5' con Kessié, al 18' il raddoppio di Saelemaekers. La classifica vede i rossoneri salire a 38 punti, due in più del Napoli impegnato stasera al Maradona contro l'Atalanta, a 34 l'Inter che alle 18 sarà ospite della Roma. Sedicesimo ko in campionato per la Salernitana ultima con 8 punti.

Al 5' accelerazione di Leao che va sul fondo e mette al centro un rasoterra che trova Kessié pronto a incrociare sul palo lontano per l'1-0. Insiste il Milan, Bakayoko pesca Brahim Diaz sul secondo palo, la conclusione in scivolata termina sull'esterno della rete. Infortunio per Pellegri, al suo posto Krunic. Al 18' Leao verticalizza per Brahim Diaz che scarica a Saelemaekers, il belga con un tiro a giro da posizione defilata beffa il portiere e poi va ad esultare mostrando al pubblico una maglia di Kjaer la cui stagione è praticamente conclusa a causa di un grave infortunio.

Poco dopo mani tra i capelli per Leao che da buona posizione spreca. Si fa vedere la Salernitana con un rasoterra di Zortea a lato. Affondo di Florenzi e tacco di Brahim Diaz, Leao non ci arriva per un soffio. Destro incrociato di Krunic, Belec salva in corner. Ancora Zortea dalla distanza, Maignan blocca senza problemi. Nel finale di tempo Leao al centro per Kessié, il tiro sfiora il palo. (segue)