Calcio: Pioli, 'vittoria non scontata, ne esco con fiducia'

Milano, 4 dic. - (Adnkronos) - "Esco con la soddisfazione di una bella prestazione e una bella vittoria, non era scontata, nel calcio devi sudartela. Chiaro che fare qualche gol in più sarebbe stato meglio. Ne esco con fiducia, la squadra ha dimostrato maturità dando continuità alla gara di Genova". L'allenatore del Milan Stefano Pioli commenta così la vittoria per 2-0 in casa sulla Salernitana, ultima in classifica, che riporta momentaneamente i rossoneri al comando della Serie A.

“Avevo pronosticato un campionato equilibrato, mi aspettavo qualche squadra in più -aggiunge Pioli a Dazn-. Sembra che le prime quattro si stiano staccando, mi aspettavo Juve, Roma e Lazio più vicine ma in un campionato saranno i dettagli a fare la differenza. Per vincere un campionato serve grande continuità ed è quella che stiamo cercando di avere. Bisogna mantenere alto il livello tutto l'anno, c'è soddisfazione per quello che stiamo facendo ma non dobbiamo guardare la classifica restando concentrati per passare un ottimo Natale”.

Martedì contro il Liverpool il Milan si giocherà le ultime chance di conquistare gli ottavi di Champions League. “Averli già incontrati ci dà delle informazioni in più su di loro, a un certo livello come in Champions non puoi non essere qualitativo e intenso. Il Liverpool ha mille pregi: davanti hanno degli attaccanti fantastici. E' una delle squadre più forti, proveremo a fare del nostro meglio in un grandissimo ambiente che cercheremo di sfruttare sapendo che qualcosa gli devi concedere ma sapendo che non sono cosi impenetrabili nella fase difensiva".