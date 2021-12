04 dicembre 2021 a

a

a

Jeddah, 4 dic. - (Adnkronos) - Nessuna penalizzazione in griglia per Lewis Hamilton nel Gp dell'Arabia Saudita. Il pilota della Mercedes ha ricevuto solo una reprimenda dai commissari per l'impending nei confronti di Nikita Mazepin, pilota Haas. Multa di 25.000 dollari alla Mercedes per la mancata comunicazione al proprio pilota.