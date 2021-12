Calcio: Napoli ko 3-2 in rimonta, 5/a vittoria di fila dell'Atalanta che si porta a -4 dal Milan

04 dicembre 2021 a

a

a

Napoli, 4 dic. - (Adnkronos) - L'Atalanta si conferma un'autorevole candidata allo scudetto vincendo per 3-2 in rimonta al 'Maradona' sul Napoli e portandosi a -4 dal Milan capolista. I nerazzurri passano in vantaggio grazie alla rete di Malinovskyi al 7', gli azzurri rispondono a cavallo dei due tempi con Zielinski al 40' e Mertens al 47' ma Demiral al 66' e Freuler al 71' regalano il successo a Gasperini. In testa la classifica è sempre più corta con i rossoneri primi con 38 punti, seguiti dall'Inter a quota 37, dagli azzurri terzi a 36 e dalla Dea a 34, in grande rimonta e reduce da 5 vittorie di fila.

I padroni di casa partono forte spinti dal pubblico del Maradona e vanno vicini al vantaggio con Mertens che ci prova con un tiro da distanza ravvicinata deviato da un eccellente intervento di Musso. Al primo squillo nerazzurro Malinovskyi trova il gol del vantaggio al 7': fa quasi tutto Zapata, che si allarga e supera Rrahmani, assist per l'ucraino che dalla mezzaluna dell'area di rigore sfodera un pregevole sinistro che muore sotto l'incrocio dei pali.

Gli azzurri potrebbero pareggiare poco dopo ma Lozano a pochi metri dalla porta, in spaccata, ha la sfortuna di sbagliare l'impatto. Nella fase centrale della prima frazione cresce la 'Dea' che crea occasioni pericolose con Pessina, Zappacosta e Zapata, più un paio di circostanze in cui Malinovskyi non riesce ad andare al tiro. Il Napoli si affida alle geometrie di Lobotka, ma anche agli scatti di Lozano che è l'unico a mettere in difficoltà la retroguardia bergamasca, salvo poi infrangersi su Musso. Nel finale della prima frazione torna prepotentemente il Napoli che trova il pareggio al 40': Malcuit sfonda sulla sinistra, Mertens serve splendidamente Zielinski che al secondo tentativo supera Musso.