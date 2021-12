Quirinale: Gelmini, 'rispettare Mattarella, no toto nomi ma pensare prima a manovra'

05 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Il Presidente Mattarella ha espresso con chiarezza la sua posizione, noi ovviamente dobbiamo rispettare quello che è il suo punto di vista. Al tempo stesso dico che le forze politiche dovranno sicuramente trovare un accordo, ma oggi più che occuparci del toto nomi credo che gli italiani si aspettino una conversione rapida della manovra". Lo ha affermato la ministra per gli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, ospite di Sky Tg 24.

"Poi certo -ha aggiunto- ci sarà il passaggio del Quirinale, quella sarà una prova di maturità per tutte le forze politiche e credo che ci dovrà essere da parte di tutti la consapevolezza che il Presidente della Repubblica deve essere davvero una figura nella quale gli italiani si possano riconoscere, non deve essere uno scontro, una corrida, ma deve essere una prova di maturità. Oggi, quello che mi sento di dire è di esprimere un sentimento di profonda gratitudine nei confronti del Presidente Mattarella per il ruolo che ha svolto e continua a svolgere in queste settimane".