M5S: Gubitosa, 'tutti sono con il nuovo corso di Conte'**

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Leggo di continuo di addii, scissioni, litigi: anche al Senato quando abbiamo eletto il capogruppo e così anche alla Camera ogni volta che facciamo le nostre riunioni, quando si alza qualcuno e dice 'mi candido a qualcosa' la premessa è 'io sono per il nuovo corso del presidente Conte'. Non ho mai sentito nessuno, da quando è partito il nuovo corso, alzarsi in piedi e dire: 'io sono contro il presidente Conte e il nuovo corso, presidente Conte dimettiti', mai sentito". Lo assicura Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 stelle, ospite di Sky Tg 24.

"Quindi -aggiunge riferendosi alle prossime elezioni per il capogruppo alla Camera- anche la partecipazione dei miei colleghi ben venga, se c'è qualcuno che vuole dare la propria disponibilità come capogruppo benissimo. Ci sarà Crippa, benissimo; ce ne saranno altri, va bene. Dobbiamo uscire dalla logica di far apparire ogni cosa che fa il Movimento come una vincita o una sconfitta, anche perchè ho notato che c'è sempre un piano A per attaccare il presidente Conte e un piano B, cioè qualunque scelta che facciamo sulle cose arriva comunque l'attacco: fai una cosa e ti attaccano per un verso, ne fai un'altra e ti attaccano in un altro verso".

"Quindi -ha concluso Gubitosa- l'attacco arriva sempre però sta a noi dare spiegazioni e dire che anche alla Camera il presidente Conte non prenderà parte per alcun schieramento, qualunque sia lo schieramento è nel corso di Giuseppe Conte quindi ben venga la partecipazione".