Quirinale: Fornaro, 'è ora di pensare ad una donna, serve figura alla Pertini'**

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Al Quirinale "ci vuole una personalità che unisca, che sia in grado di provare a ricucire le fratture territoriali, politiche e sociali. Penso che l'obiettivo a cui tutti dovremmo lavorare è proprio cercare una figura di questo genere. Poi credo sia arrivato il tempo di valutare l'opportunità di una donna al Colle, ci siano tutte le condizioni per pensare di dare un segnale in questa direzione". Lo dice Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera, ospite di Sky Tg 24, senza indicare un nome specifico, anche se tra le candidature più quotate viene indicata anche la ministra della Giustizia Marta Cartabia.

"Però l'obiettivo prioritario, uomo o donna che sia, è proprio quello -insiste Fornaro- di trovare una figura che unisca. Dico con una battuta che l'Italia avrebbe bisogno di un Presidente come fu Pertini negli anni di piombo, un punto di riferimento certo e saldo che dia l'idea dell'unità della Nazione e della capacità di tenere assieme un Paese fratturato".