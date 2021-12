Covid: Bernini, 'vera libertà da virus non da vaccini'

05 dicembre 2021 a

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - “Il fronte no vax è composto da una frangia di irriducibili convinta che il Covid non esiste, da chi su ogni questione si schiera pregiudizialmente con la protesta per la protesta, e questi è impossibile convincerli: vanno solo contenuti. Ma ci sono anche milioni di italiani frenati dalla paura, irrazionale ma legittima, per i vaccini, ed è su questi che non dobbiamo stancarci di usare l'arma della persuasione. In questo senso, l'introduzione del super green pass ha già fatto registrare un significativo aumento sia delle prime vaccinazioni che delle terze dosi, ed è un segnale molto positivo. Il mondo ci considera un modello nella lotta al Covid, come dimostra il riconoscimento pubblico di Angela Merkel, e siamo il locomotore economico e sanitario dell'Ue. Non dobbiamo stancarci di ricordare agli scettici la differenza abissale tra oggi e un anno fa, quando l'Italia era bloccata dai lockdown e ci preparavamo a un Natale senza consumi e senza socialità. La vera libertà è quella dal Covid, non dai vaccini”. Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.