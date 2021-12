F1: Gp Arabia Saudita, incidente dopo nuova partenza e gara ancora sospesa

05 dicembre 2021 a

Jeddah, 5 dic. - (Adnkronos) - Il Gp dell'Arabia Saudita è di nuovo sospeso per un incidente dopo la seconda partenza della gara. Alla ripartenza il messicano della Red Bull Segio Perez si è girato dopo un contatto con la Ferrari di Charles Leclerc; poi, nel tentativo di rallentare, c'è stato il contatto tra George Russell e Nikita Mazepin. Quest'ultimo finito rovinosamente sulle barriere. Perez, Mazepin e Russell non saranno in grado di ripartire.