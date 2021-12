Calcio: Sampdoria ko 3-1 e la Lazio torna alla vittoria, doppietta per Immobile

05 dicembre 2021 a

Genova, 5 dic. - (Adnkronos) - La Lazio torna a vincere in Serie A dopo quasi un mese. I biancocelesti superano 3-1 in trasferta la Sampdoria archiviando la pratica già nella prima frazione chiusa sul 3-0 con il gol di Milinkovic-Savic e la doppietta di Immobile. Nella ripresa il serbo si fa espellere e Gabbiadini segna la rete della bandiera per i padroni di casa. In classifica i capitolini agganciano i cugini della Roma al sesto posto con 25 punti, mentre i blucerchiati restano fermi a quota 15 in quindicesima posizione insieme al Venezia.

Il primo tempo della Lazio rientra tra i migliori dell'era Sarri, con la squadra a dominare nel palleggio e spietata in zona gol. Ne sono la prova le prime due marcature, quelle di Milinkovic-Savic e Immobile: due fiammate di uno ottimo Zaccagni a spaccare in due la difesa doriana e due conclusioni nello specchio imprendibili per Audero. Immobile quando galleggia tra le linee diventa letale e prima della fine del tempo cala il tris su assist di Milinkovic-Savic. Si va al riposo tra i fischi del pubblico di casa.

La Samp prova a reagire nella ripresa. Il mancino di Thorsby e il colpo di testa di Dragusin spaventano gli ospiti, ma Strakosha salva tutto con due ottimi riflessi. I liguri alzano il ritmo ma nemmeno la sciocchezza di Milinkovic-Savic - due cartellini gialli nel giro di pochi secondi per un fallo e le conseguenti proteste - basta per poter rientrare in gara. Al 44' Gabbiadini firma il 3-1 con una bella girata in mezzo l'area di rigore ma è troppo tardi.