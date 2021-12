F1: Gp Arabia Saudita, Hamilton vince ruota a ruota con Verstappen, titolo si decide ad Abu Dhabi

05 dicembre 2021 a

Jeddah, 5 dic. - (Adnkronos) - Lewis Hamilton ha vinto il GP dell'Arabia Saudita, una gara incredibile tra contatti, sospensioni, safety e virtual safety car. Aspro il duello tra il britannico della Mercedes e l'olandese della Red Bull Max Verstappen, ora raggiunto in testa alla classifica e che ha scontato una penalità di 5'' ma anche dovuto restituire la prima posizione a Hamilton per una serie di duelli ravvicinati. Tutto si deciderà nell'ultima gara di Abu Dhabi, anche se tra i due pretendenti al titolo c'è un'investigazione in corso. Tornando alla classifica, Verstappen ha però un vantaggio: le 9 vittorie ottenute contro le 8 di Hamilton.

A completare il podio il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas che ha così avvicinato la scuderia tedesca al titolo costruttori. Quarto il francese dell'Alpine Esteban Ocon che si è lasciato alle spalle l'australiano della McLaren Daniel Ricciardo, il francese dell'Alpha Tauri Pierre Gasly e le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz. A completare la top ten l'italiano dell'Alfa Romeo Antonio Giovinazzi e l'inglese della McLaren Lando Norris.