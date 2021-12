EcoFlow, fornitore di energia portatile leader del settore, lancia gli sconti delle feste in Europa

06 dicembre 2021 a

- PARDUBICE, Repubblica Ceca, 6 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- EcoFlow, azienda di soluzioni portatili per l'alimentazione e le energie rinnovabili, ha dato avvio alle promozioni di Natale il 6 dicembre, offrendo ai clienti sconti su una gamma di prodotti selezionati. Dalle famiglie che si preparano all'uso di fonti di energia alternative in vista dei blackout invernali, ai clienti in cerca di ispirazione, chiunque potrà usufruire delle promozioni sulla serie portatile RIVER, sulla potente serie DELTA e sui pannelli solari.

Durante questo periodo di sconti stagionali, i clienti potranno risparmiare fino al 12% acquistando dal sito web di EcoFlow.

Il sistema di alimentazione portatile DELTA, con un prezzo di listino di 1.399 euro, è ora scontato dell'11% a 1.249 euro. EcoFlow DELTA è un generatore alimentato a batteria con una capacità di 1,2 kWh, in grado di alimentare contemporaneamente fino a 11 dispositivi tramite prese CA, CC o USB.

Il sistema di alimentazione portatile RIVER Max, in precedenza 649 euro, è ora scontato a 599 euro. Con la tecnologia brevettata X-Stream di EcoFlow, l'inverter smart consente una rapida ricaricabilità che richiede meno di 1 ora per ricaricare dallo 0% all'80%. RIVER Max presenta inoltre un design modulare che consente un uso flessibile della batteria: la batteria extra può infatti essere rimossa, passando da 576 Wh a 288 Wh, per una maggiore portabilità all'aperto.

Il sistema di alimentazione portatile RIVER Pro, venduto inizialmente a 749 euro, ora ha un prezzo di 699 euro. RIVER Pro alimenta dispositivi fino a 1800 W con la modalità X-Boost e supporta l'80% degli elettrodomestici di cucina e degli utensili per il fai da te.

Inoltre, il pannello solare da 110 W, originariamente 339 euro, è scontato a 299 euro. Composto da efficienti celle in silicio monocristallino e materiale idrorepellente, il pannello solare ricarica i sistemi di alimentazione portatili mantenendo le apparecchiature in funzione in varie condizioni.

"Il grande supporto dimostratoci dai nostri clienti ci ha consentito di espandere la nostra presenza in Europa a un ritmo rapido. Rimaniamo fedeli alla nostra missione di reinventare il modo in cui il mondo accede all'energia", ha dichiarato Jenny Zhang, Global Marketing Head di EcoFlow.

EcoFlow è stata fondata nel 2017 da un gruppo di ingegneri di droni, guidati dall'obiettivo di applicare la leggerezza e la longevità delle batterie dei droni ai potenti prodotti di accumulo di energia. Oggi, come azienda di soluzioni portatili per l'alimentazione e le energie rinnovabili, EcoFlow costruisce sistemi di alimentazione portatili leader del settore, nonché accessori ecologici come pannelli solari e generatori intelligenti. Grazie a una rete di oltre 300 rivenditori locali, i prodotti EcoFlow sono ora disponibili in 35 Paesi e aree geografiche in tutta Europa.

