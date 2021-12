Centro: Della Vedova, 'Renzi e Toti? Coraggio Italia guarda a destra, incompatibile con noi'**

06 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Il gruppo di Coraggio Italia è un gruppo che se non è stabilmente con il centrodestra, guarda al centrodestra. Per quel che ci riguarda non è compatibile con il profilo di Più Europa. Qualsiasi ipotesi che contempli un'alleanza tattica o strategica con la destra sovranista è incompatibile con noi. Salvini e Meloni per noi sono l'avversario". Così Benedetto Della Vedova, segretario di Più Europa, parla con l'Adnkronos delle mosse di Italia Viva e Coraggio Italia per una federazione a livello parlamentare.