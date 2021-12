Calcio: Scaroni, 'al momento da parte di Elliot nessun orientamento verso cessione Milan'**

06 dicembre 2021 a

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Per il momento non sento da parte di Elliot nessun orientamento verso una cessione del Milan. Un giorno questo avverrà ma credo che sarà un giorno molto lontano". Lo ha detto il presidente del Milan, Paolo Scaroni, a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento. "Piano di risanamento del club a che punto è? Le cose stanno andando nella giusta direzione, tutto è fatto da attenzione ai costi e aumento dei ricavi ma se non ridiamo competitività con i ricavi anche i risultati sportivi non potranno che essere una conseguenza di questo gap", ha aggiunto Scaroni.