SNAI – Champions: Milan-Liverpool, quote rossonere Inter a caccia del 1° posto: a Madrid impresa possibile

(Milano 6 dicembre 2021) - Rossoneri favoriti contro un Liverpool in gran forma ma già sicuro del primato nel girone. Pronostico pro Real nella sfida del Bernabeu, ma l'Inter “regge”: «2» a 3,40. Atalanta avanti con il Villarreal, ottavi alla portata. Juve a bassa quota sul Malmoe, ma sfavorita rispetto al Chelsea per la vittoria nel girone.

Milano, 6 dicembre 2021 – Per il Milan è come una finale, per il Liverpool c'è in ballo solo il prestigio. La differenza di motivazioni, in vista del match di Champions in programma domani a San Siro, è evidente e contribuisce a far pendere il pronostico sul versante rossonero. Gli analisti SNAI vedono il Milan vincente a 2,05, quota sensibilmente più bassa rispetto al 3,30 degli inglesi, che con cinque successi su cinque sono già comodamente agli ottavi e hanno vinto le ultime quattro partite di Premier, segnando 13 volte e subendo una sola rete. Il pareggio, dato a 3,75, non servirebbe al Milan, obbligato a vincere e sperare che l'Atletico Madrid pareggi o vinca (ma con uno scarto esiguo) sul campo del Porto. La lotta per il secondo posto è in effetti serratissima: su SNAI i portoghesi (che in classifica hanno un punto in più rispetto alle due concorrenti) sono favoriti, a 1,80. Il Milan, a 3,50, precede di poco l'Atletico, dato a 4,00.

Inter, la «X» non serve - Real Madrid e Inter affrontano domani al Bernabeu l'ennesimo atto di una sfida cominciata ai tempi di Di Stefano, Mazzola e Facchetti. Entrambe già qualificate, ma l'Inter con una vittoria passerebbe al primo posto. Impresa non facile, ma possibile: fra l'«1» spagnolo, dato su SNAI a 2,10, e il «2» interista, a 3,40, la differenza non è abissale. A 3,45 una «X» che premierebbe il Real. La scommessa secca sul primo posto vede comunque i Blancos nettamente avanti, a 1,25. Le chance dell'Inter si collocano a 3,30.

Fiducia nella Dea - Mercoledì toccherà all'Atalanta giocarsi il tutto per tutto. La vittoria con il Villarreal regalerebbe la promozione sicura al secondo posto, alle spalle del Manchester City. Le quote offrono speranze concrete alla Dea, nettamente favorita, a 1,73; gli spagnoli (che in Liga arrancano al 13° posto) sono lontani, a 4,25, ma hanno a disposizione due risultati su tre: buono per loro il pareggio, che vale 4 volte la scommessa. Nella giocata secca sul passaggio del turno, l'Atalanta la spunta di un soffio, a 1,80 contro l'1,90 del Villarreal.

Juve, primato a 2,75 - Sempre mercoledì, compito sulla carta piuttosto facile per la Juventus, che ospita il Malmoe. Vittoria bianconera a quota bassissima, 1,16, il colpo svedese è a 16. Il successo potrebbe non bastare per il primo posto, visto che il Chelsea, attualmente a pari punti, ha gli scontri diretti a favore. Ecco perché gli inglesi nel testa a testa sono nettamente in vantaggio, a 1,40, mentre il primato juventino vale 2,75.

