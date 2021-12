Calcio: Dossena, 'venerdì il derby della Lanterna sarà il derby della paura'**

06 dicembre 2021 a

Roma, 6 dic. - (Adnkronos) - "Venerdì il derby della Lanterna sarà il derby della paura". L'ex centrocampista della Sampdoria Beppe Dossena sintetizza così il momento delle due squadre genovesi in vista della stracittadina di venerdì prossimo. "Nessuna delle due squadre può sbagliare e la palla scotterà -sottolinea all'Adnkronos il campione del mondo nel 1982 in Spagna-. Da un punto di vista tecnico i blucerchiati stanno meglio anche perché il Genoa ha troppi giocatori fondamentali infortunati ma in queste partite chi sta peggio trova spesso risorse sorprendenti".