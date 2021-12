Calcio: Aic, Vlahovic votato calciatore del mese (2)

06 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - "Dopo il primo gol al Milan Vlahovic si è indicato con l'indice il petto e poi la terra sotto i suoi piedi, e il nostro primo pensiero è stato che ci stesse dicendo “io resto qui”, forse un riferimento alle diatribe di mercato legate al suo rinnovo di contratto con la Fiorentina. Al di là di come andranno a finire sarebbe bello se almeno per qualche stagione invece potessimo riflettere sull'evoluzione del suo talento come sarebbe più naturale: e cioè dando il tempo a Italiano di cucire il proprio gioco sulle spalle giganti di Vlahovic, e a Vlahovic di crescere passo dopo passo con il suo allenatore. Insieme potrebbero restituire alla Fiorentina quel ruolo da protagonista che le manca da troppo tempo e senza il quale anche la Serie A è un campionato più povero, meno interessante.ì", conclude il comunicato.