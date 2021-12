Calcio: Uefa, prossimi sorteggi tra cui la Champions a porte chiuse

06 dicembre 2021 a

a

a

Berlino, 6 dic. (Adnkronos) - I prossimi sorteggi Uefa si svolgeranno a porte chiuse presso la sede svizzera a causa delle restrizioni di viaggio legate al coronavirus, come ha reso noto l'ente calcistico continentale. La Uefa ha dichiarato che i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League, Europa League e Conference League del 13 dicembre si svolgeranno a Nyon senza rappresentanti dei club. Lo stesso vale per il sorteggio dei gironi del 16 dicembre per la Nations League 2022-23 che originariamente doveva svolgersi a Montreux. La Uefa ha citato "restrizioni di viaggio imposte dalle autorità locali e svizzere competenti" per le misure.