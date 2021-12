Quirinale: Conte, 'non avere scranno non sarà ostacolo, contatti con altri leader'

06 dicembre 2021 a

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Sulle elezioni al Quirinale "non credo che la mia presenza in Parlamento debba essere necessaria. Non avere uno scranno non sarà un ostacolo per trovare la soluzione" che il M5S vuole perseguire, ovvero un Capo dello Stato di "alto profilo morale. Continuerò a incontrare i cittadini sul territorio, a coltivare un dialogo" e questo "non mi impedirà di partecipare da protagonista nell'elezione del Presidente della Repubblica. Sono leader della più forte forza politica in maggioranza" e già "oggi, sulla manovra, ci sono contatti con gli altri leader che proseguiranno quando le elezioni" alla presidenza della Repubblica " entreranno nel vivo". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Montecitorio.