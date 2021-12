Elezioni: Calenda, 'non ce l'ho Conte ma essenziale M5s non mettano più piede a Roma'

06 dicembre 2021 a

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Io non ce l'ho con Conte ma penso che si un fatto essenziale per la politica italiana che il M5S scompaia e che non mette mai più piede a Roma". Così Carlo Calenda alla presentazione del libro di Marco Bentivogli ricordando che a Roma centro alle scorse comunali i 5 Stelle hanno preso percentuali basse. "C'è stato un anatema contro i 5 Stelle, farli tornare sarebbe un insulto alla città".