Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "C'è un'ossessione del Pd a tenere in vita i 5 Stelle a qualsiasi costo". Così Carlo Calenda alla presentazione del libro di Marco Bentivogli. "Qui non c'è nessun Ulivo 2.0 ma una subalternità del Pd ai 5 Stelle che per me una cosa inspiegabile".