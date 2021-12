Calcio: Serie A, Udinese ko 3-1 in rimonta e l'Empoli sale al decimo posto (2)

06 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - Dopo soli 5 minuti nella ripresa arriva il pari: Ricci lavora un buon pallone sulla trequarti e apre a destra per Stojanovic, che controlla, si accentra e con il sinistro a giro batte Silvestri. Passano solo nove minuti e l'Empoli completa la rimonta. Parisi sfida De Maio e lo salta in velocità, cross verso Pinamonti contrastato da Nuytinck, la palla arriva a Bajrami che deve soltanto appoggiarla in fondo al sacco.

Poco dopo il numero 10 dei toscani va vicino alla doppietta personale: assist di Haas e destro sul secondo palo, deviato in corner da Silvestri. Al 33' la squadra di Andreazzoli cala il tris. Zurkowski avvia l'azione servendo Bajrami che alza la testa e premia il taglio di Pinamonti, a segno con una conclusione di prima molto angolata che manda i titoli di coda sul match.