Elezioni: Calenda, 'ripeto a Letta, incontriamoci con Renzi e Bonino e troviamo candidato'

07 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 7 dic (Adnkronos) - "Ripeto a @EnricoLetta quello che gli ho detto nelle ultime tre settimane: incontriamoci anche con @matteorenzi e @emmabonino e troviamo un candidato. Perché se neanche in un collegio in cui abbiamo fatto il 32% si concordano le cose che credibilità hanno le proposte di Ulivo 2.0?". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda a proposito del collegio di Roma per le suppletive della Camera.

"La questione non ha nulla a che fare con Conte personalmente (che non conosco e non ho mai sostenuto) ma con i 5S. A Roma hanno fatto disastri e preso il 5,3 in centro. Farli rientrare dalla finestra regalandogli un posto era inaccettabile. Mi sono semplicemente opposto a questo", spiega poi il leader di Azione in un altro tweet.

"La pretesa dei sostenitori del M5S e di Franceschini, Letta, Bettini di doversi trangugiare Conte passivamente e' piuttosto surreale. Fate politica", sollecita ancora Calenda.